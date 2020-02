Gina Lollobrigida si rivolge al Quirinale, “Io trattata come una criminale, pronta a lasciare l’Italia” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’appello di Gina Lollobrigida a Mattarella, l’attrice è pronta a lasciare l’Italia perché è stata trattata come una criminale, vediamo cosa è successo L’attrice Gina Lollobrigida fa appello al presidente della repubblica Mattarella perché dice di essere stata trattata come una criminale. Per il gesto ignobile nei suoi confronti ha anche annunciato in una lettera inviata a Giovanni Grasso di essere pronta a lasciare l’Italia. Le parole dell’attrice giungono dopo che Stefano Agamennone, suo amministratore di sostegno, ha deciso di nominare un altro legale per rappresentarla nel processo penale. Ricordiamo che la Lollobrigida è persona offesa perché ritenuta incapace di amministrare i suoi beni. L’amministratore ha preso però la decisione senza aver detto nulla all’attrice, che quindi ha reagito. La Lollo ha detto di aver rappresentato l’Italia nel mondo per oltre 70 anni, ... kontrokultura

