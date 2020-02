Gianni Morandi: "Parasite film strepitoso, io mi trovo lì per caso" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Stamattina mi chiamano tutti come se l’Oscar l’avessi vinto io. Ma la verità è che mi trovo lì per caso. Mi diverte pensare che una mia canzone sia in un film coreano e la cosa incredibile è capire come il regista l’abbia trovata e scelta”. Gianni Morandi si è svegliato con una parte di Oscar in tasca. Perché la sua canzone “In ginocchio da te” è in una delle scene di Parasite, il film coreano che ha conquistato l’ambita statuetta come miglior lungometraggio del 2020. Ci raggiunge al telefono e con il suo entusiasmo contagioso ci racconta quello che prova. “In una scena cruciale parte una canzone che sembra raccontare il contrario di quanto si vede nelle immagini. Parasite è un film strepitoso, per la prima volta nella storia degli Oscar vince un film in lingua coreana, ... huffingtonpost

