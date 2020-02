Gianni Morandi festeggia la vittoria del film Parasite c’è la sua canzone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020 nel film “Parasite” c’è la canzone di Gianni Morandi, i fan sui social scrivono: «Agli Oscar 2020 ha trionfato Gianni Morandi». Il cantante è in qualche modo presente nella pellicola che si è portata a casa le statuette più importanti, tra cui “Miglior film”. La sua canzone “In ginocchio da te” fa parte della colonna sonora e fa da sottofondo a una delle scene cult del lungometraggio sudcoreano che ha fatto la storia dell’Academy. È la prima volta che un film straniero e non in lingua inglese si aggiudica il premio più importante. Diretto da Bong Joon-ho, ha portato a casa – a Oriente – le statuette per miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale. E anche l’Italia si prende una piccola rivincita, come sottolineato da Gianni Morandi sui social due giorni fa. musicaetesti.myblog

