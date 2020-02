GF Vip | Pupo provoca Licia Nunez: “Perché non affronti Adriana Volpe?” (Di lunedì 10 febbraio 2020) GF Vip | Pupo ha provocato Licia Nunez in diretta, invitandola a dire le cose in faccia ad Adriana Volpe e non a parlarle alle spalle Era impossibile per Alfonso Signorini non affrontare questa sera al GF Vip il lungo sfogo di Adriana Volpe negli scorsi giorni, quando si è lamentata che all’interno della casa … L'articolo GF Vip Pupo provoca Licia Nunez: “Perché non affronti Adriana Volpe?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

