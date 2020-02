GF Vip, Paolo Ciavarro provocato da Clizia Incorvaia: “Non sei comunicativo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Clizia Incorvaia punzecchia Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip: “Non sei molto comunicativo” Finalmente c’è stato il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due, nella notte di sabato, si sono dati un romantico e appassionato bacio che ha emozionato i tantissimi fan del GF Vip di Alfonso Signorini. Sarà vero amore il loro? Chissà, intanto Clizia Incorvaia continua a stuzzicare Paolo Ciavarro. E anche l’altra sera, con i sorriso sulla bocca, ha confidato a quest’ultimo: “Tua mamma è davvero molto simpatica, comunicativa…Sicuramente tu non hai preso da lei sotto questo punto di vista…” Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo, non si è fatto cogliere impreparato, rispondendole per le rime: “Veramente penso di averti già dimostrato quanto sono comunicativo…” Il riferimento, inutile girarci ... lanostratv

Affaritaliani : Grande Fratello Vip 2020 CLIZIA E PAOLO: BACIO. E PAGO.. NOMINATION-ELIMINAZIONE Gf Vip 4 news… - novasocialnews : Al 'Grande Fratello Vip' Clizia in crisi per il bacio con Paolo: 'Fuori ho una frequentazione' #novasocialnews… -