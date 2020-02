GF VIP, Barbara Alberti ha bestemmiato: il video (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al Grande Fratello Vip Barbara Alberti si è lasciata sfuggire una bestemmia che ha diviso il popolo della rete: la concorrente rischierà la squalifica dal programma come tutti coloro che finora hanno bestemmiato? Barbara Alberti: la bestemmia Raccontando un aneddoto agli altri concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti si è lasciata sfuggire una bestemmia. In realtà la concorrente citava un episodio la cui protagonista avrebbe detto una bestemmia, e pertanto non è chiaro se la frase da lei detta possa costarle davvero l’espulsione dallo show. #gfvip pic.twitter.com/nhgQYWGt3F — Radiostation (@redstraycat2) February 9, 2020 L’episodio sui social ha diviso i fan e i telespettatori: alcuni hanno criticato Barbara Alberti, mentre i fan della concorrente hanno come sempre preso le sue difese, divertiti dall’episodio. All’interno del Grande ... notizie

zazoomblog : Barbara Alberti bestemmia al Grande Fratello Vip : sarà squalificata? - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Barbara Alberti ha bestemmiato -