GF Vip, Barbara Alberti bestemmia in diretta? Nuova polemica nella Casa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torna un piccolo classico del Grande Fratello: a poche ore dalla messa in onda della Nuova puntata (della quale sicuramente rappresenterà un importante spunto di conversazione), Barbara Alberti si è trovata infatti accusata di aver bestemmiato in diretta. Uno scivolone di un attimo, ma più che sufficiente per essere individuato e messo alla berlina via social; una situazione ormai piuttosto frequente nella trasmissione, che ha visto coinvolta anche l’apprezzatissima scrittrice e concorrente della Casa di Alfonso Signorini. Nuovo episodio dopo quello di Antonio Zequila: Barbara Alberti si lascia andare parlando con Serena Enardu e Pago Il momento incriminato, individuato da La Nostra Tv e presto riportato all’attenzione pubblica, ha visto Barbara Alberti lasciarsi sfuggire una “bestemmia indiretta”; la scrittrice stava infatti raccontando di un episodio passato, ... velvetgossip

GrandeFratello : RT @MediasetPlay: Barbara Alberti ha un momento di debolezza... #GFVIP [Segui la diretta di @GrandeFratello VIP 24/7 su Mediaset Play!] h… - MediasetPlay : Barbara Alberti ha un momento di debolezza... #GFVIP [Segui la diretta di @GrandeFratello VIP 24/7 su Mediaset Pla… - infoitcultura : Barbara d'Urso, appello di Zequila al GF Vip: suite e desideri -