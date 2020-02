GF Vip, Antonella Elia incontra il fidanzato: “Perchè hai visto la tua ex?” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo che nella precedente puntata Antonella Elia aveva visto le foto del suo fidanzato Pietro Delle Piane in compagnia dell’ex Fiore Argento, quest’ultimo ha voluto entrare nella casa del GF Vip per chiarire la situazione. Antonella Elia incontra il fidanzato Pietro “Non capisco che necessità ci fosse ad andare in giro con una sua ex quando io sono qui. Comunque sono abituata”, così ha detto Antonella prima di sapere che il suo fidanzato fosse nella casa. Dopodiché Alfonso le ha mostrato dei video in cui Pietro, ospite di Barbara D’Urso, è stato sottoposto alla macchina della verità. Secondo quest’ultima lui avrebbe avuto incontri ripetuti con l’ex in cui si sarebbero anche baciati, frasi negate totalmente da Pietro che si è scagliato contro la conduttrice. A quel punto ha fatto il suo ingresso nella casa per parlare direttamente con Antonella ... notizie

