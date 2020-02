GF Vip, anticipazioni: Lory Del Santo entra nella casa, Pago al centro del mirino (Di lunedì 10 febbraio 2020) nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ entrerà Lory Del Santo. La decima puntata del reality condotto come di consueto da Alfonso Signorini aprirà le porte alla soubrette. La Del Santo è stata chiamata per un confronto con Antonio Zequila ; pare che i due tempo fa abbiano avuto anche una love story. Si tratta del terzo ingresso di una donna che ha avuto a che fare con il soprannominato ‘Er Mutanda’; ma dopo lo scontro con Valeria Marini ed il confronto con Eva Robin’s, riuscirà Zequila a tener testa a ad un altro match? Ma Antonio non sarà l’unico a riceve visite. L’entrata in gioco di Serena Enardu ha negli ultimi tempi diviso il pubblico ed infastidito molto la famiglia di Pago. Ma non solo! Questa sera, il concorrente sardo ritroverà fra le mura della casa la sua ex, Miriana Trevisan e ciò che vorrà dire preannuncerà molta tensione. Miriana Trevisan ... velvetgossip

tuttotv_info : Grande Fratello Vip 4, anticipazioni puntata 10, lunedì 10 febbraio 2019 » - tuttotv_info : Grande Fratello Vip 4, anticipazioni puntata 10, lunedì 10 febbraio 2019 - Chicomesol : RT @Webl0g: Grande Fratello Vip, 10 febbraio 2020: anticipazioni puntata, confronti nella casa -