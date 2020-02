‘Gf Vip 4’, gli amori di Paolo Ciavarro: dall’ex fidanzata storica ad una nota ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’! (Foto) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Riservato e poco incline al mondo del gossip, non sapevamo molto della vita sentimentale di Paolo Ciavarro prima che entrasse al Grande Fratello Vip 4. Adesso che invece gli occhi dei telespettatori sono puntati su di lui per la storia che sta nascendo tra le mura di Cinecittà con Clizia Incorvaia, tutti sono più curiosi di conoscere qualcosa in più del passato amoroso del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il bel 28enne romano, in questo primo mese di permanenza nella Casa, ha raccontato qualcosa in più delle sue storia d’amore, non negando di sentire adesso più che mai desiderio di diventare presto papà e costruirsi una famiglia tutta sua. Un sogno svanito con la sua ex fidanzata storica Aliscia Bosco, una ragazza di origini parte venezuelane con la quale Ciavarro ha vissuto 5 anni di inteso amore e una convivenza che ancora ricorda con il sorriso ai suoi compagni di ... isaechia

