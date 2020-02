Germania, l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi: lascerà la presidenza Cdu. Il partito di governo resta senza leadership (Di lunedì 10 febbraio 2020) l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. Annegret Kramp-Karrenbauer ha annunciato al partito di voler “organizzare la candidatura alla cancelleria per l’estate, di voler preparare il partito per il futuro e di voler poi lasciare la presidenza della Cdu”. È quanto riporta la Dpa citando fonti interne ai cristiano-democratici tedeschi. La decisione di Akk è una chiara conseguenza della forte debolezza della sua leadership divenuta evidente nel caso Turingia. L'articolo Germania, l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi: lascerà la presidenza Cdu. Il partito di governo resta senza leadership proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Noovyis : (Germania, l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi: lascerà la presidenza Cdu. Il partito di governo r… - TutteLeNotizie : Germania, l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi: lascerà la presidenza Cdu - Daniele8Morelli : Germania, l'erede della Merkel Annegret Kramp-Karrenbauer rinuncia a elezioni -