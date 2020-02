Germania, Karrenbauer rinuncia alla presidenza della Cdu (Di lunedì 10 febbraio 2020) Karrenbauer è pronta a rinunciare alla presidenza della Cdu dopo il caso della Turnigia. Angela Merkel resta senza eredi. BERLINO (Germania) – Il caso della Turnigia ha portato un terremoto politico in Germania. Dopo la notizia di un presunto appoggio del partito di Angela Merkel all’estrema destra, Annegret Kramp Karrenbauer si è detta pronta a rinunciare sia alla presidenza della Cdu che a correre per cancelliera. Un passo indietro che fa restare la leader tedesca senza eredi. E nelle prossime settimane continuerà la caccia al sostituto della Merkel a capo del partito ma a questo punto i favoriti sembrano essere gli avversari e non gli esponenti vicini alla cancelliera. Il rammarico della Merkel Angela Merkel aveva scelto personalmente la Karrenbauer nel 2018 ma la Cdu non era riuscita ad abbandonare il periodo difficile. E la collaborazione con ... newsmondo

