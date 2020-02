Gemma Galgani avvistata con un uomo lontano dalle telecamere (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il percorso di Gemma a Uomini e Donne è sempre stato caratterizzato dalla conoscenza con uomini che si sono mostrati all’inizio ben disposti, ma poi hanno frenato e lasciato la povera dama con un pugno di mosche. Che abbia scelto di guardare anche fuori dal programma? Le segnalazioni e le congetture Il fatto che la dama non riesca a trovare l’uomo della sua vita desta non pochi sospetti. La prima a mettere in dubbio la buona fede di Galgani è stata proprio Tina, sua acerrima nemica. Per non parlare delle segnalazioni che negli anni hanno inficiato il suo percorso. Per capire come stanno le cose, non ci tocca che aspettare il prossimo cavaliere e vedere se durerà! L'articolo Gemma Galgani avvistata con un uomo lontano dalle telecamere proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

Gif_di_Tina : RT @Gif_di_Tina: #Sanremo2020 #DomenicaIn #uominiedonne Comunque Gemma Galgani osannata a Sanremo - TwBeautiful : RT @dany3laf: #twittamibeautiful Katie talmente sfigata che si fa lasciare persino da Thorne, ci manca solo Charlie e poi diventa una Gemma… - dany3laf : #twittamibeautiful Katie talmente sfigata che si fa lasciare persino da Thorne, ci manca solo Charlie e poi diventa… -