GAZZETTA – “Veleni Var” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Crolla nuovamente il Napoli, sempre in casa. Piccolo spazio dedicato agli azzurri sulla prima pagina de La GAZZETTA dello Sport di oggi che parla di ‘Veleni Var’ in riferimento alla sfida persa dalla squadra di Gennaro Gattuso al San Paolo contro il Lecce. I sogni di andare in Europa tornano per l’ennesima volta ad affievolirsi. Un Napoli schizofrenico. Così lo definisce la rosea, che racconta di una squadra incapace di vincere tre partite di fila in campionato. Gli azzurri, dopo le convincenti prove con Lazio e Juve e la prestazione di carattere contro la Samp tornano a sbandare vistosamente. Preoccupato soprattutto Gennaro Gattuso, che ha posto l’accento sulla incapacità di lavorare sulla fragilità emotiva di un gruppo che si abbatte alla prima difficoltà. I nuovi innesti non stanno facendo male, anche se ci si aspetta sempre di più. A breve il Napoli giocherà ... calciomercato.napoli

infoitsport : PRIMA PAGINA - Gazzetta 'Crollo Napoli, veleni Var al San Paolo' - MailSecured : PRIMA PAGINA - Gazzetta 'Crollo Napoli, veleni Var al San Paolo' - Tutto Napoli... - MondoNapoli : PRIMA PAGINA Gazzetta - Veleni Var al San Paolo - -