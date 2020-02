“Furto nella villa di Laura Boldrini a Porto Cervo”: la bufala scatena gli haters (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nelle ultime ore, nella giungla virtuale è apparsa un’ennesima bufala su Laura Boldrini. Questa volta l’ex presidente della Camera avrebbe subito un furto di 37mila euro nella sua villa a Porto Cervo, in Sardegna. Ovviamente non c’è stato nessun furto e non esiste nessuna villa a Porto Cervo di proprietà di Laura Boldrini. A confezionare il contenuto-esca è stato il sedicente sito di informazione “stampanuova”, ennesimo contenitore di fake news comparso in rete a fine gennaio. Sulla home di “stampanuova” si legge: “portale di informazione, nato con lo scopo di diventare uno dei maggiori punti di riferimento per le persone, completamente indipendente e estraneo da ogni forma di restrizione”. Il falso giornale è già candidato a scalare le classifiche dei siti di bufale, sempre che non venga chiuso prima. Scorrendo la pagina si trovano una ventina di articoli fasulli con ... tpi

