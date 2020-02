Frecciarossa deragliato, indagata anche Rfi per la legge sulla responsabilità amministrativa (Di lunedì 10 febbraio 2020) anche Rfi, oltre ai 5 operai, è indagata per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto giovedì scorso. Lo rende noto la Procura di Lodi spiegando che Rfi è indagata sulla base della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo Frecciarossa deragliato, indagata anche Rfi per la legge sulla responsabilità amministrativa proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -