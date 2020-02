Francia, l’Alta autorità per la Salute dà il via libera al “fine vita a domicilio”: il farmaco sarà reperibile nelle farmacie comunali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Da oggi, in Francia, i malati terminali potranno usufruire del cosiddetto “fine vita a domicilio”. Una possibilità, questa, che formalmente il diritto d’oltralpe già prevedeva ma che, a causa di rigide restrizioni, era di difficile applicazione. Ma l’Alta autorità per la Salute (Has) ha pubblicato nuove raccomandazioni che permettono al medico di famiglia di prescrivere il midazolam, farmaco della classe delle benzodiazepine e medicinale di riferimento per la sedazione profonda e continua, che entro quattro mesi sarà disponibile anche nelle farmacie comunali. È proprio quest’ultimo aspetto a essere determinante. In diritto, infatti, il medico di medicina generale poteva praticare il fine vita a domicilio qualora ricorressero diverse condizioni: che la decisione fosse collegiale, che la persona fosse alla fine della sua vita e che soffrisse di un dolore ... ilfattoquotidiano

