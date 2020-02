Francesco Totti sui social: «Da oggi inizia una nuova avventura». Ecco cosa farà l’ex capitano della Roma (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesco Totti sceglie un breve filmato per fare un grande annuncio sui social: «Da oggi inizia per me una nuova avventura». Ecco di cosa si occuperà il leggendario ex capitano della Roma. Su tutti i propri account social, Francesco Totti ha annunciato: «inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting». Negli ultimi mesi Francesco Totti, che sui social ha pubblicato anche un filmato in cui appare insieme ai manager e ai consulenti scelti per le sue società, non aveva nascosto l’intenzione di lavorare nell’ambito dello scouting e come procuratore di giovani calciatori. newscronaca.myblog

