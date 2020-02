Francesco Totti, arriva la fiction sulla sua vita: le star del cast (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con la fine dell’esperienza da dirigente sportivo, l’immediato futuro di Francesco Totti sembra serenamente avviato verso l’attività televisiva. E se le notizie in merito alla misteriosa “Casa Totti” commissionata da Sky per l’ex Capitano della Roma in coppia con la moglie Ilary Blasi sono ferme, è sempre più vicino il via libera per una fiction; il progetto, ancora senza distribuzione, sarebbe in fase di lavorazione avanzata, e i primi nomi del casting parlano di piani importanti. Da Costanzo a Favino, ecco tutte le star contattate per ruoli da protagonisti in Un Capitano, la fiction ispirata alla vita di Francesco Totti La fiction “Un Capitano” sarà tratta dal libro di memorie pubblicato con enorme successo da Francesco Totti nel 2018, in coppia con il giornalista sportivo Paolo Condò. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la ... velvetgossip

