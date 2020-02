Fortnite – Sfida – Visita una poltrona solitaria, una stazione radio e un cinema drive in (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una delle Sfide di Fortnite Capitolo 2 Missione Cammeo VS Chic, vi chiede di Visitare 3 luoghi specifici, ossia una poltrona solitaria, una stazione radio e il cinema drive-in, ma dove è possibile trovarli? Presto detto! Portando a termine la suddetta Sfida guadagnerete punti esperienza ed avanzerete nella missione che vi ricompenserà al termine con un nuovo stile per una delle Skin del Pass Battaglia per la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2. Come completare la Sfida Visita una poltrona solitaria, una stazione radio e un cinema drive in Tutto quello che dovete fare per portare a termine la Sfida è quello di Visitare una poltrona solitaria, una stazione radio e un cinema drive in. La poltrona solitaria è localizzata su una collina situata in prossimità di Moli Molesti, la stazione radio è invece presente su una piccola montagna ... gamerbrain

zazoomnews : Fortnite – Sfida – Visita diversi camion Street Food - #Fortnite #Sfida #Visita #diversi - zazoomblog : Fortnite – Sfida – Pesca un pesce al Lago delle Canoe al Lago Languido e allo Stagno Flopper - #Fortnite #Sfida… - zazoomblog : Fortnite – Sfida – Pesca un pesce al Lago delle Canoe al Lago Languido e allo Stagno Flopper - #Fortnite #Sfida… -