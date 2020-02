Formula 1, svelata la livrea della nuova Mercedes (FOTO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ stata svelata la livrea della nuova Mercedes. La vettura sarà presentata il prossimo 14 febbraio al Royal Club Automobile di Londra. LONDRA (INGHILTERRA) – E’ stata svelata la livrea della nuova Mercedes. In attesa di scoprire la vettura, il team anglo-tedesco ha deciso di far conoscere i colori della monoposto. Rispetto al passato il grigio e il verde saranno accompagnati dal rosso della Ineos, il nuovo sponsor che possiamo trovare sulla vettura di Hamilton e Bottas. Un rapporto iniziato questa stagione e destinato a durare nel tempo per un brand che continua ad investire nel mondo sportivo. Solo qualche anno fa, infatti, è entrato nel ciclismo rilevando il team Sky. Ora la scommessa Formula 1 con uno dei team più forti. Ineos-Mercedes, inizia la collaborazione La collaborazione tra Ineos e Mercedes in pista inizierà ufficialmente nei primi test ... newsmondo

