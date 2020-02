Foibe: sindaco Padova, 'oggi ricordiamo Norma Cossetto, torturata e uccisa' (2) (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Adnkronos) - "Il Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, ancora oggi custodisce accatastate, masserizie ed oggetti che i profughi lasciavano in custodia, non potendo portali con loro, e sperando di recuperarli in futuro. Lì ci si rende conto cosa davvero ha voluto dire essere profughi e abbandon liberoquotidiano

SeratEnrico : RT @SaverioCongedo: Miggiano (Le): giorno del Ricordo, intitolata una strada a Norma Cossetto, martire delle Foibe, simbolo di tutte le vit… - IdyotThe : RT @SaverioCongedo: Miggiano (Le): giorno del Ricordo, intitolata una strada a Norma Cossetto, martire delle Foibe, simbolo di tutte le vit… - MauroPetricca : RT @SaverioCongedo: Miggiano (Le): giorno del Ricordo, intitolata una strada a Norma Cossetto, martire delle Foibe, simbolo di tutte le vit… -