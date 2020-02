Foibe, Salvini nel Giorno del ricordo: “Onore ai martiri massacrati dai comunisti” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Salvini su Twitter: “Onore ai martiri delle Foibe, massacrati dai comunisti” “Onore ai martiri delle Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché italiani”: con questo post, su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini ha ricordato il massacro delle Foibe, avvenuto tra il 1943 e il 1945 al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. Stamattina, il segretario del Carroccio parteciperà, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, alle celebrazioni prima alla foiba di Monrupino e poi al Sacrario di Basovizza, in provincia di Trieste. Nel pomeriggio, invece, a palazzo Chigi ci sarà anche una commemorazione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Anche Giorgia Meloni, su Facebook, ha ricordato il massacro delle Foibe: “Nel Giorno ... tpi

LegaSalvini : #Salvini: 'È importante imparare dal passato per non ricommettere gli stessi errori, quindi onorare questi martiri… - LegaSalvini : #Salvini: 'Non ci sono morti di serie A e morti di serie B, gli italiani massacrati dai comunisti nelle #Foibe meri… - repubblica : Foibe, Salvini nel giorno del Ricordo: 'Onore ai martiri massacrati dai comunisti' [aggiornamento delle 09:12] -