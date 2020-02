Foibe, giorno del ricordo 2020: storia e commemorazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) "La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 'giorno del ricordo' al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Con queste parole la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi, e spesso divisivi, della storia italiana. Per l'occasione, come previsto dal comma 1, sono state organizzate una serie di "iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado", oltre ad una serie di commemorazioni a cui prenderanno parte le più alte cariche dello Stato. Le due ondate Dopo la sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale, Istria, Fiume e Zara, allora ... tg24.sky

