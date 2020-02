Foibe, Gasparri parla “in rappresentanza del Senato”: il Pd lascia la cerimonia a Basovizza. “Ormai è palco della destra sovranista” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due interventi irrituali: prima quello – inedito – del presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga; poi quella di Maurizio Gasparri, ex An e Pdl e ora Forza Italia, che però attualmente non ricopre alcun ruolo istituzionale e che però viene invitato a parlare “in rappresentanza del Senato”. E’ stato a quel punto che i parlamentari del Pd presenti alla cerimonia per il Giorno del Ricordo alla Foiba di Basovizza se ne sono andati in segno di protesta. “La Foiba di Basovizza ormai è palcoscenico della destra sovranista”, ha commentato l’ex governatrice e ora deputata democratica Debora Serracchiani. L'articolo Foibe, Gasparri parla “in rappresentanza del Senato”: il Pd lascia la cerimonia a Basovizza. “Ormai è palco della destra sovranista” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

