Foibe | Furlan Cisl | ‘una delle pagine più barbare della nostra storia’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Oggi la Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe. Una delle pagine più tragiche e barbare della nostra storia. No all'indifferenza come ha ricordato il presidente Mattarella. Impediamo alla memoria di disperdersi! Occorre ricordare ai giovani quella tragedia perché questo non accada più". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

