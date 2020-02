Foibe, Conte: “E’ importante non dimenticare. Mai sottovalutare il rischio di nuovi nazionalismi, odi e divisioni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Oggi siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e chiedere ancora una volta scusa per l’oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale alla quale i Contemporanei, per superficialità o per calcolo, non hanno dato rilievo”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle Celebrazioni del Giorno del Ricordo. “Oggi siamo qui per ricordare e riannodare il filo di una memoria spezzata – ha detto ancora il presidente del Consiglio – ma soprattutto per conservarla e trasmetterla alle nuove generazioni. Oggi la comunità nazionale considera questa tragica memoria come patrimonio costitutivo della propria identità nazionale, l’etica della responsabilità ci chiama tutti a tenere vivo il ricordo, anche per arginare e condannare qualsiasi episodio, per quanto isolato, di riduzionismo, ... lanotiziagiornale

RaiNews : #GiornodelRicordo #Foibe celebrazione al #Senato con #Casellati #Fico e #Conte - cronachecampane : Foibe, la condanna di Conte, Mattarella e Casellati - The_ChosenOne_1 : RT @RaiNews: #GiornodelRicordo #Foibe celebrazione al #Senato con #Casellati #Fico e #Conte -