Fiorentina Atalanta: nessuno segue il movimento di Malinovskyi (Di lunedì 10 febbraio 2020) La posizione di Malinovskyi ha fatto la differenza in Fiorentina-Atalanta. L’ucraino si è fatto bene trovare tra le linee Malinovskyi ha segnato il gol decisivo per l’Atalanta. L’ucraino è entrato al posto di Pasalic, ricoprendo la sua posizione di trequartista sinistro nel 3421. Tuttavia, rispetto al croato, Malinovskyi ha stretto di più tra le linee. Lo si vede nella slide sopra: più che l’attaccante esterno, si fa trovare in una posizione soprattutto da vertice alto di centrocampo, probabilmente perché disabituato a partire da defilato. In questo caso, i 3 di centrocampo della Fiorentina sono poco dinamici. nessuno, infatti, segue il suo movimento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Fiorentina 1-2 Atalanta Torino 1-3 Sampdoria Verona 2-1 Juventus - acffiorentina : Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… -