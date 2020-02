Fiorentina Atalanta: come Gomez ha cambiato la gara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gasperini ha cambiato la posizione di Gomez nel secondo tempo di Fiorentina-Atalanta. L’argentino ha fatto la differenza come detto da Gasperini nel post Fiorentina-Atalanta, la posizione del Papu Gomez è un’importante risorsa. L’argentino sa interpretare bene due ruoli: tanto il centrocampista quanto l’attaccante esterno. A seconda dell’andamento della gara, Gasperini può spostarlo di posizione. Così è avvenuto nel secondo tempo del Franchi, dove l’ex Catania ha agito in zone centrali del campo, in coppia con Freuler. Al contrario, Pasalic è diventato trequartista sinistro. Si vede nella slide sopra. Il Papu avanzava spesso la propria posizione, con l’Atalanta che ha così avuto un importante riferimento tra le linee. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Fiorentina 1-2 Atalanta Torino 1-3 Sampdoria Verona 2-1 Juventus - acffiorentina : Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… -