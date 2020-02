Finto prete vende pepite d’oro false, arrestato dopo denuncia a Garbagnate | VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) I carabinieri di Garbagnate hanno arrestato in flagranza di reato a Mortara (Pv) due italiani ritenuti accusati detenzione di banconote contraffatte, usurpazione di titoli, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento fa seguito alle segnalazioni presentate alla Stazione carabinieri di Garbagnate in merito a due soggetti italiani che perpetravano delle truffe vendendo delle pepite d’oro false, millantandole come oro donato alla Chiesa in quanto chi proponeva la vendita dell’oro si presentava come sacerdote. Le indagini eseguite dai militari hanno portato a scoprire che il raggiro avveniva con ogni probabilità a Mortara nei pressi di una chiesa del paese. su Il Notiziario. ilnotiziario

