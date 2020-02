Film d’amore per San Valentino nel pomeriggio di Rai 2 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bianca Guaccero presenta un ciclo di Film d’amore nel pomeriggio di Rai 2 dopo Detto Fatto per festeggiare San Valentino Nella settimana di San Valentino i pomeriggi di Rai 2 diventano romantici: da martedì 11 a venerdì 14 febbraio un Film d’amore alle 16:30 dopo Detto Fatto, che sarà presentato proprio da Bianca Guaccero alla fine della sua trasmissione. Quattro i titoli, in prima visione assoluta, che comporranno la rassegna di tv-movie “Una settimana d’amore”: Il dolce sapore dell’amore (“Truly, madly, sweetly”), Ritrovarsi a San Valentino (“While you were dating”), La rosa di San Valentino (“Very very Valentine”), Ricomincio da San Valentino (“Valentine’s again”). Martedì 11: Il dolce sapore dell’amore – Trama Natalie è la proprietaria di un’attività che vende cupcake ma fatica a tirare le somme a fine mese: un giorno scopre di essere stata ... dituttounpop

NetflixIT : Un film d'amore, violenza e pallone. Ultras, un film di Francesco Lettieri. - Sari_Baldini_89 : Chi sta guardando per la 6382 volta #toalltheboysivelovedbefore in attesa di #ToAllTheBoys_PSIStillLoveYou che esce… - Cr7341516974 : @Nadia03090049 @ByGrandi In un film di fantascienza ( non ricordo il titolo ) era la base della società di quel mon… -