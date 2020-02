Filippo Tortu contro Sonic, l’atleta sfida il riccio superveloce (Di lunedì 10 febbraio 2020) In occasione dell'uscita al cinema di "Sonic - Il Film" (dal 13 febbraio nelle sale), il superveloce e mitico Sonic, il porcospino blu del videogioco della Sega, ha sfidato il giovane recordman dell'atletica Filippo Tortu, il più veloce atleta italiano di tutti i tempi, tra anelli superSonici e simpatiche gag. Il video è stato realizzato con il supporto della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) sulla pista indoor di Bergamo dove, il velocista è stato protagonista di un incontro speciale dedicato alla promozione dell'atletica tra i giovanissimi.Finalista ai mondiali di Doha e unico italiano capace di correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9"99), Filippo Tortu inizia un anno speciale che lo porterà a realizzare il sogno di correre ai Giochi Olimpici di Tokyo. In "Sonic - Il Film" di Jeff Fowler ci sono tra gli altri James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter, ... ilfogliettone

