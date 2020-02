FIFA 20 di nuovo in prima posizione nella classifica software italiana (Di lunedì 10 febbraio 2020) FIFA 20 di EA ha iniziato il 2020 con il botto e non ne vuole proprio sapere di lasciare le parti alte della classifica software italiana. Questa settimana il gioco si ritrova in prima posizione.Alle spalle del titolo sportivo troviamo Dragon Ball Z: Kakarot, primo la scorsa settimana, e l'immortale GTA 5 di Rockstar.Call of Duty: Modern Warfare risale di una posizione, dalla 5 alla 4, mentre Minecraft torna in quarta posizione dalla dodicesima.Leggi altro... eurogamer

