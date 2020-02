Ferrari, Leclerc già pista con le gomme da 18 pollici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Test Ferrari, Leclerc in pista con le nuove gomme da 18 pollici che saranno utilizzate a partire dal 2021. Charles Leclerc guarda al futuro e scende in pista per provare le nuove gomme da 18 pollici che verranno utilizzate a partire dal 2021. Montmelo’ (Spagna) 18/02/2019 – test F1 / foto Federico Basile/Insidefoto/Image Sport nella foto: Charles Leclerc Ferrari, Leclerc in pista con le gomme da 18 pollici Il pilota della Rossa ha iniziato a lavorare in vista del 2021 in attesa dei primi test in pista con la nuova monoposto per il Mondiale del 2020. Leclerc ha girato a Jerez de la Frontera, dove ha dovuto fare anche i conti con la nebbia che ha ritardato il suo ingresso in pista. Per il test il pilota ha guidato una mule car, una SF90 rivista per l’occasione. Di seguito il tweet condiviso dalla Pirelli Time for track action @circuitodejerez with ... newsmondo

antorendina : Domanda bruciapelo, ma secondo voi Leclerc è giá la prima guida della Ferrari o è troppo drastico pensarla così? At… - sportli26181512 : Ferrari Formula 1 2020: data e orari della presentazione: L'11 febbraio è il giorno in cui conosceremo la nuova Fer… - mattinodinapoli : Nasce la nuova #ferrari: ?sarà su misura per #vettel e #leclerc -