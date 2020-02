Fed Cup 2020: fantastica cavalcata dell’Italia che vola ai playoff. Paolini e Cocciaretto in grande crescita (Di lunedì 10 febbraio 2020) Obiettivo raggiunto senza problemi dall’Italia del tennis femminile che ha conquistato i playoff di Fed Cup. Le azzurre hanno stravinto il girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa e la successiva sfida contro la Croazia. Il rinnovato format della competizione per Nazionali femminili di tennis prevede che le otto vincenti dei gruppi zonali, una di queste è proprio la squadra guidata da Tathiana Garbin, possano giocarsi l’accesso agli spareggi dell’edizione successiva. Nella gara d’esordio le azzurre hanno superato con un secco 3-0 la modesta Austria. Camila Giorgi ha battuto in rimonta e in tre set (4-6 6-3 6-0) Mira Antonitsch. Nel secondo singolare è stato un gioco da ragazzi per Jasmine Paolini sconfiggere Julia Grabher 6-3 6-1. A completare il percorso netto la vittoria nel match di doppio della coppia formata da Giulia Gatto-Monticone e da Martina Trevisan che ... oasport

