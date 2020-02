Fattura elettronica 2020: come cambia il pagamento dell’imposta di bollo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Novità sulla Fattura elettronica 2020 per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di bollo. Il pagamento di questa imposta è previsto dall’articolo 6, del decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014, questo deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Dallo scorso anno, i contribuenti possono verificare l’importo, ed eventualmente effettuare il versamento dell’imposta dovuta sulle fatture trasmesse al sistema di interscambio (SDI) nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia propone un importo da versare sulla base delle indicazioni che il contribuente ha fornito nella Fattura. L’imposta di bollo in generale è dovuta sulle operazioni non soggette ad Iva di ammontare superiore a 77,47 euro come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva (art. 15 ... leggioggi

myZillions : La fattura elettronica festeggia il suo compleanno diventando ancora più “smart” ed evoluta - akamasensei : Fattura elettronica, cosa succede se mittente e cliente hanno lo stesso codice destinatario - MiminoRICCIARDI : Fattura elettronica, cosa succede se mittente e cliente hanno lo stesso codice destinatario -