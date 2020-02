F1, presentazioni scuderie 2020: calendario completo e date. Giù i veli a Ferrari, Mercedes e Red Bull (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Mondiale F1 2020 si avvicina a grandi passi, il campionato iridato incomincerà nel weekend del 13-15 marzo con il GP d’Australia a Melbourne ma prima ci sarà spazio per due sessioni di Test a Barcellona dove i piloti potranno mettere alla prova le proprie monoposto ed effettuare tutti i collaudi del caso in vista dell’attesissimo debutto in gara. Le scuderie sono pronte per le varie presentazioni che avranno luogo in queste due settimane, i team sveleranno le proprie creature e così tutti gli appassionati potranno ammirare da vicino i bolidi che si daranno battaglia per tutta la stagione. Ad aprire le danze sarà la Ferrari, la Scuderia di Maranello alzerà il velo sulla Rossa martedì 11 febbraio a Reggio Emilia: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno naturalmente i protagonisti e saranno motivati più che mai a mettersi al volante con l’obiettivo di conquistare ... oasport

