F1, domani la presentazione della nuova Ferrari: tutte le anticipazioni. Una vettura che proverà a sconfiggere la Mercedes (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’attesa è finita! Ancora una manciata di ore e, finalmente, saranno tolti i veli alla nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. La vettura di Maranello, che sarà guidata anche per questo campionato da Charles Leclerc e Sebastian Vettel (in rigoroso ordine alfabetico) ha messo in atto un lavoro enorme tra galleria del vento e tavoli di progettazione per non farsi trovare pronta all’appuntamento con il Mondiale che scatterà il 15 marzo a Melbourne con il Gran Premio di Australia. L’obiettivo era chiaro, ma non di facile realizzazione: rincorrere la imprendibile Mercedes. Nelle ultime annate gli ingegneri emiliani spesso si sono avvicinati sotto molti punti di vista alle temibili Frecce d’argento anglo-tedesche ma, per un motivo o per un altro, non sono mai stati in grado di assemblare ogni aspetto nel medesimo momento. Il risultato di tutto ... oasport

