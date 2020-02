F1, Charles Leclerc copre 130 giri nel test Pirelli con la Ferrari mule car a Jerez de la Frontera (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Ferrari ha completato la due-giorni di test a Jerez de la Frontera (Spagna) per lo sviluppo delle gomme Pirelli da 18 pollici che saranno impiegate a partire dal Mondiale 2021 di F1. Solo Charles Leclerc era presente: questa la decisione della Rossa, per via probabilmente di alcuni aspetti contrattuali. Nel caso specifico, il 22enne nativo del Principato ha rinnovato da poco l’accordo con la Rossa, mentre il tedesco Sebastian Vettel è in scadenza, e ciò ha suggerito di optare solo sul più giovane degli alfieri di Maranello. Job done @circuitodeJerez! @ScuderiaFerrari driver @Charles Leclerc has just concluded his first-ever test of the new @F1 Pirelli #Fit4F1 18-inch tyres for 2021 with a total of 130 laps! Well done, Charles! pic.twitter.com/ejQQINsrUS — Pirelli Motorsport (@Pirellisport) February 8, 2020 Precisato questo, Leclerc ha coperto 130 giri con una Ferrari ... oasport

antorendina : Domanda bruciapelo, ma secondo voi Leclerc è giá la prima guida della Ferrari o è troppo drastico pensarla così? At… - erminim77 : Domani riparte la #Formula1 con la presentazione della nuova rossa di @ScuderiaFerrari. @Charles_Leclerc, abbiamo tutti una gran fame! - diegocatalano77 : @Charles_Leclerc che spia i rivali ?????? #F1 #Mercedes #Ferrari -