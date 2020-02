Esonero Sarri e ritorno di Allegri alla Juve: Repubblica lancia lo scoop, le ultime novità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Esonero di Sarri e ritorno di Allegri alla Juve secondo Repubblica. Nessuno è assolutamente felice delle sconfitte capitate quest’anno in casa Juventus, già tre in campionato e due arrivate a poca distanza l’una dall’altra. Una situazione che potrebbe creare nuovi scenari nel futuro imminente della squadra bianconera, con Agnelli che sarebbe pronto a richiamare in panchina Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero è ancora sotto contratto fino a giugno, infatti è stato praticamente fatto fuori durante la scorsa estate per dare spazio a Sarri, pensando insomma ad una Juventus più volta verso il bel gioco. Eppure Sarri sta faticando non poco per far capire a questa squadra la sua idea di calcio, un cambiamento totale rispetto agli ultimi cinque anni bianconeri che ha probabilmente destabilizzato un po’ i calciatori. E’ chiaro che al momento non si possono fare drammi,ci sono ancora ... bufale

