Esiste un Animal Crossing per PC e si chiama Hokko Life (Di lunedì 10 febbraio 2020) Manca ancora all'incirca un mese prima di poter mettere le mani su Animal Crossing: New Horizons, ma qualcuno è riuscito a sviluppare un gioco simile, questa volta per PC. Il gioco in questione si chiama Hokko Life, sviluppato come progetto individuale da Robert Tatnell, che in precedenza aveva lavorato per Lionhead e Sony.Hokko Life è una "sim community piena di creatività" per PC. È abbastanza facile vedere le somiglianze con i titoli di Animal Crossing: c'è una manciata di cittadini sotto forma di Animali, c'è la pesca e la caccia agli insetti, e molto altro. Ma Hokko Life sembra dare il proprio contributo alla formula chiedendo ai giocatori di essere più creativi, introducendo un editor di officina e funzioni di pittura in modo che i giocatori possano personalizzare singoli mobili, carta da parati, pavimenti e vestiti. Questi possono essere realizzati con risorse reperite estraendo, ... eurogamer

