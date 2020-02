Escherichia coli, scatta il ritiro delle celebri vongole: il prodotto che dovete evitare, rischi per la salute (Di lunedì 10 febbraio 2020) Allarme-vongole. La Coop ha infatti diffuso il richiamo di un lotto di vongole o lupini New Copromo a causa della presenza di Escherichia coli oltre i limiti di legge. Come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto interessato è venduto in retine da 500 grammi, ed è stato confezionato il 4 febbraio liberoquotidiano

RibbonDiagrams : 1BG8: HDEA FROM ESCHERICHIA COLI - Chickygamon : RT @ilSalvagenteit: Coop Alleanza richiama vongole per Escherichia Coli - Paoblog : RT @ilSalvagenteit: Coop Alleanza richiama vongole per Escherichia Coli -