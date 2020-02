Enrico muore a 24 anni, la sua bimba resta senza genitori: la mamma era morta 2 mesi fa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sgomento a Rosolina, in provincia di Rovigo, per la morte di Enrico Frizziero, 24 anni, rinvenuto senza vita nel suo letto dalla mamma. Il giovane, che aveva avuto problemi di droga in passato, lascia una bimba di 2 anni che solo due mesi fa aveva perso la madre, morta suicida dopo la scomparsa del nuovo compagno. fanpage

