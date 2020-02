Eminem agli Oscar: sul palco a sorpresa, le star impazziscono (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una platea letteralmente in delirio per uno dei rei del rap: Eminem fa il suo ingresso a sorpresa durante gli Oscar 2020 con una performance dal vivo inaspettata. “Lose yourself” regala una scarica d’elettricità al pubblico per un grande ritorno, inevitabilmente nostalgico. È questo infatti il brano con cui Eminem vinse l’Oscar nel 2003 per la Miglior Canzone. 11.3 sillabe al secondo, quindi 239 parole in 30 secondi: questi i numeri da record di Eminem quando conquistò la sua statuetta per 8mile. L'articolo Eminem agli Oscar: sul palco a sorpresa, le star impazziscono proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

