Emergenza su volo Bari-Milano, atterrato subito dopo decollo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Aeroporti di Puglia comunica che stamattina l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari è stato interessato da un'Emergenza per un volo Alitalia, con destinazione Milano-Linate, che era decollato alle ore 12.34 ed è dovuto rientrare subito dopo dopo per un problema al carrello. subito dopo il decollo, infatti - riferisce una nota - il Comandante dell'aeromobile dichiarava "Emergenza" riferendo di problemi a un carrello. "L'aeromobile, pertanto - conclude la nota - è rientrato atterrando senza problemi presso lo scalo di partenza, dove, comunque, erano state attivate tempestivamente tutte le procedure aeroportuali previste in caso di Emergenza". tg24.sky

SkyTG24 : Emergenza su volo Bari-Milano, atterrato subito dopo decollo - Trmtv : Emergenza su volo Bari-Milano, atterrato subito dopo decollo - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Emergenza sul volo Alitalia Bari-Milano: l'aereo atterra subito dopo il decollo -