Emergenza Coronavirus. In Italia ancora massima precauzione sul fronte sanitario. Il Governo studia misure di contenimento per economia e turismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vertice interministeriale, questa mattina, a Palazzo Chigi, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato alla diffusione del Coronavirus e sulle varie implicazioni legate all’Emergenza, specie sul fronte economico e turistico. “Il Governo – ha fatto sapere una nota di Palazzo Chigi – continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte. Il Governo continuerà, inoltre, ad aggiornarsi con vigile attenzione avendo cura che tutte le iniziative restino costantemente adeguate ai criteri di proporzionalità e adeguatezza fin qui adottati”. “Il Governo – riferisce ancora Palazzo Chigi – continuerà a promuovere iniziative di sostegno umanitario e, ... lanotiziagiornale

