Emanuele Tirelli nominato Associate Artist dell’Institute of the Arts Barcelona (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Institute of the Arts Barcelona (IAB), ateneo internazionale dedicato alle arti performative e affiliato alla Liverpool John Moores University, è felice di annunciare la nomina del drammaturgo e regista napoletano Emanuele Tirelli come Associate Artist in seno al Dipartimento di Recitazione. La nomina per chiara fama è avvenuta su invito del professore Armando Rotondi, direttore del Corso di Laurea Magistrale, e della professoressa Julie Hargreaves, Preside dell’Institute of the Arts Barcelona. Contestualmente, Tirelli svilupperà la nuova drammaturgia Four Times Less e metterà in scena il testo a conclusione di una master-class intensiva di 3 giorni con gli studenti del Corso di Laurea Magistrale, il giorno 14 febbraio 2020: un ambizioso progetto di creazione di una interna nuova drammaturgia e performance in un tempo limitato. Four Times Less è ispirato , una scrittura ... ildenaro

