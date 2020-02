Elezioni Irlanda, vince a sorpresa il partito indipendentista Sinn Féin: il trionfo di Mary Lou McDonald (Di lunedì 10 febbraio 2020) In attesa dei dati definitivi, l’Irlanda si prepara a un risultato storico: a sorpresa il partito indipendentista Sinn Féin (“Noi stessi” in gaelico) è arrivato primo, battendo Fine Gael e Fianna Fáil che da decenni dominano la politica irlandese. Alla fine del primo conteggio (delle “first preferences” o prime preferenze) il margine di vittoria è piccolo ma significativo: 24,5% per Sinn Féin contro il 22,2% di Fianna Fáil e il 20,9% di Fine Gael, il partito del premier uscente, il Taoiseach Leo Varadker. Si aprono i negoziati: governo di coalizione o ritorno alle urne Non abbastanza per assicurarsi una maggioranza nel parlamento irlandese, il Dáil: il partito indipendentista guida da Mary Lou McDonald (che ne ha preso le redini dopo l’addio di Gerry Adams) ha presentato 42 candidati in 39 collegi elettivi. Per essere forza di maggioranza in ... open.online

