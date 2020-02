Elezioni Irlanda 2020: risultati, chi ha vinto e suddivisione seggi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Elezioni Irlanda 2020: risultati, chi ha vinto e suddivisione seggi Elezioni Irlanda 2020: grande vincitore della tornata di sabato 8 febbraio il partito nazionalista di sinistra Sinn Fein, tradizionalmente considerato vicino ai terroristi nordirlandesi dell’IRA (se non proprio un’emanazione “politica” dell’organizzazione paramilitare). La formazione in quattro anni ha aumentato i consensi di quasi l’11%. Elezioni Irlanda: una vittoria del Sinn Fein? Come intravisto dai sondaggi della vigilia, il Sinn Fein si è attestato primo partito della Repubblica di Irlanda alle Elezioni per il rinnovo del parlamento tenutesi sabato 8 febbraio 2020. La formazione nazionalista di sinistra ha ottenuto il 24,5% dei voti, il miglior risultato della sua storia, arrivando davanti ai due partiti conservatori che hanno governato il paese dall’indipendenza fino ad oggi: il centrista Fianna Fail ... termometropolitico

antoguerrera : Una rapida analisi sull’eccezionale risultato di #SinnFein alle elezioni In Irlanda: secondo con 22,3%, a 0,1% dal… - Marcozanni86 : E anche in #Irlanda si conferma la tendenza elettorale in atto un tutta l'#UE: partiti tradizionali in crisi, emerg… - fattoquotidiano : Elezioni Irlanda, i risultati parziali: la sinistra nazionalista di Sinn Fein in testa al 24,5%. La leader: “E’ una… -