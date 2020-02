Egitto, «Zaki picchiato e torturato per sette ore». Il racconto dell’avvocato che lo ha visto per primo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Di analogie tra l’arresto del ricercatore egiziano Patrick George Zaki e il caso di Giulio Regeni sono fin troppi per non far scattare l’allarme da parte di chi, come l’avvocato della famiglia Regeni Mohamed Lotfy, conosce bene i metodi della polizia egiziana in casi come questi. «Patrick è stato arrestato per i suoi studi in Italia – ha detto Lofty in un’intervista a Repubblica – Chissà che paranoia si sono costruiti. A prenderlo è stata la Sicurezza nazionale, il servizio segreto civile, lo stesso coinvolto nel sequestro, tortura e omicidio di Giulio, e che ha cinque ufficiali indagati per questo dalla procura di Roma. Lo hanno interrogato con metodi che, purtroppo, conosciamo bene. Le torture. E gli chiedono il perché del suo viaggio in Italia, perché studiasse da voi e che cosa facesse nel vostro Paese». Zaki è scomparso per almeno 24 ore non ... open.online

